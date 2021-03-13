Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 25 kuruş, en düşük 266 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,70 azalarak 166 milyon 215 bin 675 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 336 lira 25 kuruş, en düşük saat 09.00'da 266 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360 lira, en düşük 319 lira 79 kuruştan işlem gördü.