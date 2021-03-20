Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 40 kuruş, en düşük 237 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,85 azalarak 150 milyon 102 bin 861 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 40 kuruş, en düşük saat 08.00'de 237 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 282 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 96 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruştan işlem gördü.