Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 80 kuruş, en düşük 237 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,81 azalarak 168 milyon 132 bin 286 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 80 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 237 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 237 lira 79 kuruştan işlem gördü.