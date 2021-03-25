Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 66 kuruş, en düşük 224 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,30 artarak 172 milyon 13 bin 852 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 331 lira 66 kuruş, en düşük saat 04.00'te 224 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 80 kuruş, en düşük 237 lira 12 kuruştan işlem gördü.