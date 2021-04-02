Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 53 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,9 artarak 146 milyon 644 bin 774 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 53 kuruş, en düşük saat 15.00'te 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 282 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 61 kuruş, en düşük 288 lira 56 kuruştan işlem gördü.