Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 91 kuruş, en düşük 230 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,93 azalarak 162 milyon 367 bin 612 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 328 lira 91 kuruş, en düşük saat 12.00'de 230 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 50 kuruş, en düşük 249 lira 98 kuruştan işlem gördü.