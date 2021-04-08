Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

08.04.2021 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 35 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 35 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,03 azalarak 153 milyon 999 bin 130 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 316 lira 35 kuruş, en düşük saat 07.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 230 lira 62 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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