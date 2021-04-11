Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 59 kuruş, en düşük 227 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,48 artarak 181 milyon 539 bin 881 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 334 lira 59 kuruş, en düşük saat 06.00'da 227 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruştan işlem gördü.