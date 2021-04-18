Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 39 kuruş, en düşük 241 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,7 artarak 178 milyon 999 bin 807 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 328 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 241 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 27 kuruş, en düşük 133 lira 93 kuruştan işlem gördü.