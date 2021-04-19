Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 97 kuruş, en düşük 241 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,15 artarak 181 milyon 75 bin 830 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 328 lira 97 kuruş, en düşük saat 06.00'da 241 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 29 kuruş, en düşük 241 lira 9 kuruştan işlem gördü.