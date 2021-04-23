Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 450 lira, en düşük 120 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,5 azalarak 162 milyon 87 bin 291 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 450 lira, en düşük saat 09.00'da 120 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 81 kuruş, en düşük 259 liradan işlem gördü.