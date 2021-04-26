Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 567 lira, en düşük 320 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,29 artarak 222 milyon 516 bin 366 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 567 lira, en düşük saat 06.00'da 320 lira 28 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 382 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 381 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 379 lira 67 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruştan işlem gördü.