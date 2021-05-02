Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 281 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,15 artarak 224 milyon 163 bin 900 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 500 lira, en düşük saat 06.00'da 281 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 374 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 375 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 470 lira 1 kuruş, en düşük 114 lira 58 kuruştan işlem gördü.