Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 529 lira, en düşük 284 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,63 artarak 231 milyon 340 bin 179 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 529 lira, en düşük saat 06.00'da 284 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 387 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 388 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 370 lira 75 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruştan işlem gördü.