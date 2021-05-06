Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 505 lira, en düşük 304 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,65 azalarak 226 milyon 999 bin 84 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 505 lira, en düşük saat 06.00'da 304 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 380 lira 22 oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 490 lira, en düşük 341 lira 67 kuruştan işlem gördü.