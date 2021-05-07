Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 374 lira 70 kuruş, en düşük 328 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,2 azalarak 197 milyon 28 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 374 lira 70 kuruş, en düşük saat 06.00'da 328 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 359 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 359 lira 39 oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 505 lira, en düşük 304 lira 1 kuruştan işlem gördü.