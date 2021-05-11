Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 450 lira, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,19 azalarak 184 milyon 906 bin 43 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 450 lira, en düşük saat 09.00'da 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 350 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 351 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 374 lira 5 kuruş, en düşük 270 lira 99 kuruştan işlem gördü.