Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 373 lira 77 kuruş, en düşük 173 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,74 azalarak 141 milyon 2 bin 427 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 373 lira 77 kuruş, en düşük saat 12.00'de 173 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 297 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 450 lira, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.