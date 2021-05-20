Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 378 lira 13 kuruş, en düşük 298 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,45 azalarak 203 milyon 874 bin 443 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 378 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 298 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 362 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 362 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 565 lira 82 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruştan işlem gördü.