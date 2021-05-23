Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 470 lira, en düşük 324 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,8 artarak 206 milyon 154 bin 873 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 470 lira, en düşük saat 06.00'da 324 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 373 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 376 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 370 lira 33 kuruş, en düşük 225 liradan işlem gördü.