Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 414 lira 99 kuruş, en düşük 303 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,88 azalarak 204 milyon 335 bin 919 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 414 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 303 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 367 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 369 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 470 lira, en düşük 324 lira 62 kuruştan işlem gördü.