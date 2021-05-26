Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 474 lira 99 kuruş, en düşük 275 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 artarak 213 milyon 824 bin 558 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 474 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 385 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 387 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 404 lira 90 kuruş, en düşük 300 kuruştan işlem gördü.