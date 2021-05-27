Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 450 lira, en düşük 341 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 208 milyon 46 bin 130 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 450 lira, en düşük saat 06.00'da 341 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 382 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 384 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 474 lira 99 kuruş, en düşük 275 liradan işlem gördü.