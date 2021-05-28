Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 474 lira 89 kuruş, en düşük 345 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 azalarak 191 milyon 907 bin 940 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 474 lira 89 kuruş, en düşük saat 06.00'da 345 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 374 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 374 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 450 lira, en düşük 341 lira 81 kuruştan işlem gördü.