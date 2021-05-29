Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 531 lira 99 kuruş, en düşük 324 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,3 azalarak 179 milyon 752 bin 472 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 531 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 324 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 369 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 370 lira 154 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 474 lira 89 kuruş, en düşük 345 lira 63 kuruştan işlem gördü.