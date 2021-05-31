Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 470 lira, en düşük 324 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 artarak 216 milyon 788 bin 327 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 470 lira, en düşük saat 06.00'da 324 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 384 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 386 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 319 lira 10 kuruştan işlem gördü.