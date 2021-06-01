Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 319 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalarak 202 milyon 92 bin 427 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00, 11.00 ve 14.00'te 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 319 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 366 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 368 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 470 lira, en düşük 324 lira 99 kuruştan işlem gördü.