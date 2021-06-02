Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 379 lira 98 kuruş, en düşük 325 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 azalarak 188 milyon 666 bin 863 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 379 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 325 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 359 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 360 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 319 lira 91 kuruştan işlem gördü.