Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 450 lira, en düşük 340 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 20,4 artarak 206 milyon 157 bin 103 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 450 lira, en düşük saat 06.00'da 340 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 375 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 376 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 400 lira, en düşük 247 lira 99 kuruştan işlem gördü.