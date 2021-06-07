Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 339 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,56 azalarak 202 milyon 923 bin 761 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 ve 17.00'de 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 339 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 371 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 373 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 450 lira, en düşük 340 lira 71 kuruştan işlem gördü.