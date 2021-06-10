Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 420 lira 22 kuruş, en düşük 330 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,47 artarak 211 milyon 551 bin 334 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 20.00'de 420 lira 22 kuruş, en düşük saat 06.00'da 330 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 382 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 404 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira 57 kuruştan işlem gördü.