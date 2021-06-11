Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 450 lira, en düşük 299 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,88 azalarak 199 milyon 110 bin 698 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00 ve 20.00'de 450 lira, en düşük saat 06.00'da 299 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 382 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 384 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 420 lira 22 kuruş, en düşük 330 liradan işlem gördü.???????