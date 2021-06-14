Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 449 lira, en düşük 302 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,45 artarak 205 milyon 398 bin 834 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 449 lira, en düşük saat 06.00'da 302 lira 16 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 378 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 379 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 450 lira, en düşük 275 lira 1 kuruştan işlem gördü.???????