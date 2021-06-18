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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

18.06.2021 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 549 lira 99 kuruş, en düşük 320 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 549 lira 99 kuruş, en düşük 320 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,94 azalarak 200 milyon 584 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 549 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 320 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 384 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 385 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 444 lira 90 kuruş, en düşük 299 lira 13 kuruştan işlem gördü.???????

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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