Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 439 lira, en düşük 289 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,32 azalarak 189 milyon 907 bin 396 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 439 lira, en düşük saat 06.00'da 289 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 362 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 362 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 549 lira 99 kuruş, en düşük 320 lira 13 kuruştan işlem gördü.???????