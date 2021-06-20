Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira, en düşük 289 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,43 artarak 236 milyon 306 bin 845 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 565 lira, en düşük saat 06.00'da 289 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 419 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 424 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 439 lira, en düşük 289 lira 99 kuruştan işlem gördü.???????