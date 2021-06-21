Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 559 lira 56 kuruş, en düşük 325 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 artarak 243 milyon 394 bin 824 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 559 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 325 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 421 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 426 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 565 lira, en düşük 289 lira 21 kuruştan işlem gördü.???????