Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 585 lira 1 kuruş, en düşük 298 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,68 azalarak 272 milyon 856 bin 394 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 585 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 298 lira 79 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 454 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 459 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 585 lira 22 kuruş, en düşük 342 lira 29 kuruştan işlem gördü.