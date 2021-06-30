Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 371 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,25 artarak 324 milyon 71 bin 977 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ve 08.00-23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 07.00'de 371 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 571 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 571 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 595 lira, en düşük 348 lira 83 kuruştan işlem gördü.