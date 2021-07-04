Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 362 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,4 azalarak 293 milyon 174 bin 10 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00 ve 08.00-23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 06.00'da 362 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 555 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 557 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 353 lira 5 kuruştan işlem gördü.