Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 596 lira 9 kuruş, en düşük 353 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,8 azalarak 289 milyon 164 bin 444 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 596 lira 9 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 12.00'de 353 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 471 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 473 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 616 lira 90, en düşük 351 lira 34 kuruştan işlem gördü.