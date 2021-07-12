Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 352 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,14 azalarak 331 milyon 330 bin 851 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-22.00 saatlerinde 617 lira, en düşük 07.00'de 352 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 533 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 529 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 360 lira 52 kuruştan işlem gördü.