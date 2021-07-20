Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 340 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 247 milyon 274 bin 567 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00 ve 19.00 ila 23.00 saatleri arasında 617 lira, en düşük saat 09.00'da 340 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 474 bin 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 474 bin 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 345 lira 48 kuruştan işlem gördü.