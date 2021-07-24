Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 358 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,2 azalarak 238 milyon 684 bin 455 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 617 lira, en düşük saat 09.00'da 358 lira 37 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 445 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 444 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 352 lira 82 kuruştan işlem gördü.