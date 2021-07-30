Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 377 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,10 azalarak 327 milyon 720 bin 486 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ile 09.00-23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 07.00'de 377 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 585 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 585 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 383 lira 30 kuruştan işlem gördü.