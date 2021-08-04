Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 595 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,67 azalarak 314 milyon 984 bin 801 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-04.00 ile 07.00-23.00 saatleri arasında 636 lira, en düşük saat 06.00'da 595 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 632 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 632 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 413 lira 57 kuruştan işlem gördü.