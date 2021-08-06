Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 470 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,87 artarak 330 milyon 576 bin 434 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-05.00 ile 07.00-23.00 saatlerinde 636 lira, en düşük saat 06.00'da 470 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 629 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 628 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün tüm saatlerde 636 liradan işlem gördü.