Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 370 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,4 azalarak 282 milyon 813 bin 750 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ile 19.00-22.00 saatlerinde 636 lira, en düşük saat 09.00'da 370 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 526 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 524 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 470 liradan işlem gördü.