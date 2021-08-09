Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 396 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,08 artarak 315 milyon 630 bin 857 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-00.00 saatlerinde 636 lira, en düşük saat 04.00 ve 06.00'da 396 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 586 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 586 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 373 lira 67 kuruştan işlem gördü.