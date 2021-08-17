Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 372 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 6 artarak 344 milyon 761 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 08.00-23.00 saatlerinde 636 lira, en düşük 06.00'da 372 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 598 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 597 lira 987 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 371 lira 7 kuruştan işlem gördü.